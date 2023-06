Rodrygo fala sobre possível ida de Mbappé ao Real Madrid: 'necessitamos de um jogador nessa posição'

Novo camisa 11 do Real Madrid, o atacante Rodrygo falou sobre uma possível vinda de Kylian Mbappé para a equipe espanhola. Em entrevista coletiva, realizada em Barcelona antes do amistoso do Brasil contra Guiné, o jogador foi perguntado o quanto ele ficaria feliz em ter o francês como companheiro de time.

“Para mim, 10. É um fenômeno, um dos melhores jogadores do mundo. E sabemos que agora mesmo necessitamos de um jogador nessa posição, na que ele gosta de jogar. Ficaria muito feliz com a chegada do Mbappé. Mas, claro, ele tem contrato, está em Paris e temos que respeitar. Se não puder vir Mbappé, há outros jogadores”, disse Rodrygo.

O jogador também ressaltou o desafio de assumir a camisa 11 da equipe merengue. O também brasileiro Vinicius Junior, outra peça importante no ataque do Real Madrid, agora veste a camisa 7. Sem Benzema, a dupla assume grande responsabilidade no setor ofensivo.

“Karim sempre fez muitos gols. E sabemos que a cada temporada que passa, nossa responsabilidade aumenta. Já temos isso em mente. Tanto Vini como eu. Vamos tentar fazer os mesmos gols que fazia Karim, sabemos que é difícil. Mas temos que estar cada vez melhores. Vamos tentar”, finalizou.

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (17), quando enfrenta às 16h30 (de Brasília). O duelo, válido como amistoso Data Fifa, será no RCDE Stadium, em Barcelona, Espanha.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: