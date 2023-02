Rodrygo diz que Real Madrid esperava eliminação do Flamengo do Mundial: 'Apostávamos no Al-Hilal'

O atacante brasileiro Rodrygo deu uma declaração supreendente nesta quarta-feira (8) após a vitória do Real Madrid sobre o Al Ahly por 4 a 1, pela semifinal do Mundial de Clubes. Ele, que marcou um dos gols do time merengue, afirmou que o elenco já esperava que o Flamengo fosse eliminado pelo Al Hilal na outra semifinal do torneio.

"Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando no Al Hilal, mesmo. A gente já esperava enfrentar eles na final, e foi o que aconteceu", disse o atleta do Real Madrid.

A equipe carioca perdeu por 3 a 2 para os sauditas na última terça-feira e ficou de fora da final contra o Real. Assim, resta ao Flamengo disputar o terceiro lugar, contra o Al Ahly, no sábado (11).

Sobre a final

A final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Hilal será no domingo (12), às 16h, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

O atacante reforçou que o título mundial é muito importante para o Real Madrid.

"Muito importante, fico muito feliz de estar aqui. Crescemos no Brasil tendo essa competição como a mais importante para nós. Quando chega aqui não é diferente. Muita gente pensa que nem ligamos para a competição, mas sabemos que não é assim. Quando a bola rola damos a vida para ganhar. Demonstramos isso hoje e esperamos vencer a final".