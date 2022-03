Rodrigo Lindoso revela conversa com Tiago Nunes e explica acerto com Ceará; veja coletiva

O Ceará apresentou o volante Rodrigo Lindoso nesta sexta-feira (11). Último reforço anunciado pelo clube, o atleta pertence ao Internacional e assinou contrato de empréstimo até o fim de 2022. Em coletiva, explicou a decisão pela transferência.

"Aconteceram coisas no meu antigo clube e não tivemos um ano bom, porque criaram expectativas que não aconteceram. Eu senti que, no início do ano, eu estava separado, não estava integrado com o elenco e surgiu a oportunidade no Ceará. Depois que tive certeza de que o que eu imaginava estava acontecendo, então não perdi tempo e optei pelo lado das pessoas que tinham interesse em contar comigo. Ouvi coisas boas de outros companheiros e a escolha foi tranquila", afirmou.

Leia mais Alexandre Mota Ceará soma 10 contratações para 2022 e busca mais reforços; veja balanço do elenco

Do elenco alvinegro, o jogador de 32 anos vai reencontrar Luiz Otávio, companheiro no Madureira-RJ, Victor Luís, ex-Botafogo, e Lucas Ribeiro, que estava no Internacional em 2021. Já inserido nos treinos, Lindoso revelou uma conversa com o técnico Tiago Nunes.

"A gente tem conversado no dia a dia, o pessoal está bem inserido nas ideias dele e ele tem me passado coisas de conceito (de jogo). Algumas coisas já fiz, facilita um pouco, mas ele e comissão estão sempre explicando sobre movimentação, são detalhes no futebol”, detalhou.

No último ano, Lindoso participou de 36 partidas pelo Internacional e marcou dois gols. No Vovô, chega como opção de volante no esquema 4-1-3-2, com concorrência de: Richard, Richardson, Fernando Sobral, Marlon e Geovane.

Veja a coletiva de Rodrigo Lindoso