Rodrigo Lindoso critica arbitragem de Leandro Vuaden em derrota do Ceará: "me tirou do sério"

Após a derrota do Ceará por 1 a 0 para o Athletico-PR, na noite deste sábado (7), o volante Rodrigo Lindoso criticou a atuação do árbitro Leandro Pedro Vuaden. Para o meio-campista do Alvinegro, o gaúcho errou contra o Vovô na condução da partida.

"Ficou muito picado, não em relação à falta, mas o que o árbitro fez hoje. Com todo o respeito, a gente nunca fala de arbitragem, mas hoje me tirou do sério real. A primeira falta que teve do Pedro Henrique aqui. A gente viu o volante deles que fez uma falta em mim e já tinha feito uma falta dura no Vina no 1º tempo. Com menos de 10 minutos de jogo, ele já alertou o João Ricardo a não retardar o jogo, sendo que a gente precisa da vitória também. No segundo lance, ele já dá o amarelo, e demorou até os 45 para dar para o goleiro do Athletico", criticou, em entrevista após o jogo.

Lindoso falou ainda que outros árbitros poderiam ter apitado o jogo, e não um do Rio Grande do Sul.

"Fica no ar essa dúvida aí para o nosso árbitro de hoje. Gaúcho, não está tão longe, a gente está no Sul. Têm outros árbitros de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro que poderiam ter apitado essa partida. Mas eu acho que, independente do resultado, a nossa equipe se entregou. Foi um lance de jogo. A gente criou bastante, é continuar trabalhando que quarta-feira tem Copa do Brasil", finalizou.

O Alvinegro enfrenta a Tombense-MG, na quarta-feira (11), às 19 horas, na Arena Castelão, buscando a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Vovô venceu por 2 a 0 e encaminhou a vaga.

