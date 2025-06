Rodrigo é apresentado pelo Fortaleza e projeta jogo contra o Santos 'Temos que sair dessa situação'

Novo reforço do Fortaleza, o volante Rodrigo foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (6) em coletiva de imprensa no Pici. Vestindo a camisa 29, o jogador falou sobre a sua condição física e projetou a partida contra o Santos, na quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Castelão, pela Série A.

Espero que a gente possa ganhar, vencer. Sair logo dessa situação o mais rápido possível que é o que a gente almeja. O Fortaleza não tem que estar na parte de baixo e, sim, sempre na de cima da tabela. Espero que o torcedor nos apoie, nos incentive, que possamos fazer um bom e sair com o resultado positivo. Rodrigo Volante do Fortaleza

O Leão anunciou a contratação de Rodrigo, adquirindo por R$4 milhões de reais por 60% dos direitos do atleta junto ao Maringá-PR, no dia 09/04. Até então, tendo sofrido lesão na perna direita, o jogador foi fazer sua estreia somente na goleada que o Fortaleza sofreu para o Flamengo por 5 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o volante atuou por 12 minutos.

"Lá no Maringá eu tive uma dor na perna e na final do estadual eu até saí do jogo por causa dessa lesão. Logo depois, foi tudo tão rápido (a negociação com o Fortaleza) e vim para cá. Já vim com a dor na perna, tive que me adaptar e levou um certo tempo (para recuperar). Sei que a torcida ficou um pouco ansiosa, eu também fiquei, queria muito tá junto com meus companheiros em campo ajudando o Fortaleza.", disse o atleta

Com 24 anos, Rodrigo é natural de Vitória da Conquista, na Bahia, e foi revelado pelo time da sua cidade natal. Após passagens por Grêmio Prudente e Avaí, se destacou no Maringá, sendo peça importante na campanha finalista do time paranaense no Estadual e foi contratado pelo Fortaleza.

* Sob supervisão de Vladimir Marques