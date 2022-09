Rodrigo Caio passará por cirurgia no joelho e não atua mais em 2022

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (22) que o zagueiro Rodrigo Caio passará por artroscopia devido a lesão que teve no joelho esquerdo. O procedimento irá deixar o jogador fora dos gramados até o final da temporada.

A informação foi passada pelo clube nas redes sociais e confirma a gravidade da lesão de Rodrigo Caio, que passará pela segunda cirurgia no ano. Devido a uma inflamação no joelho, o defensor passou por um procedimento no início da temporada.

Os detalhes da lesão foram pontuadas em vídeo no perfil oficial do Flamengo. Na ocasião, o médico Márcio Tannure, ao lado de Rodrigo Caio, pondera a situação e o histórico do jogador com o problema no joelho.

Marcio Tannure médico do Flamengo "Era uma lesão num local onde ele tinha tido uma lesão prévia, uma sutura. Havia a possibilidade do tratamento conservador sem cirurgia para esperar que isso voltasse a cicatrizar. Se isso não acontecesse, teríamos que realizar uma artroscopia, e é isso que estamos vindo comunicar hoje", destaca Tannure.

À época, o departamento médico do Flamengo considerou a cirurga bem sucedida, mas a recuperação não aconteceu como esperado.

"Ele teve uma melhora muito grande, porém no nosso entendimento aquém do que a gente espera para um atleta de alta performance. Então nos próximos vai ser realizada uma artroscopia para fazer esse reparo cirúrgico nessa lesão do menisco", observou o médico do Flamengo.

LESÃO NO BRASILEIRÃO

Rodrigo Caio voltou a sentir o joelho na partida contra o Corinthians, no dia 10 de julho. A partida na Neo Química Arena tirou o jogador do restante da temporada. "A gente acredita que o tempo de recuperação é de seis a oito semanas, o que deixa claro que ele não atuará mais nesse ano conosco", destacou Tannure.

