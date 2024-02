Rodrigo Caetano é o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas do Brasil

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou nesta sexta-feira (16) Rodrigo Caetano como novo coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas. Aos 53 anos, ele estará à frente do setor que comanda a Seleção Principal e os times Sub-15, Sub-17 e Sub-20 da Amarelinha.

Ele vai trabalhar junto com o técnico Dorival Júnior na disputa da Copa América e nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Caetano vai planejar também todo o calendário das Seleções de base.

"Agradeço a confiança do presidente Ednaldo por esse convite, sem dúvida alguma o maior desafio da minha carreira. Nem poderia ser diferente pelo tamanho da instituição e da responsabilidade. Me sinto muito honrado pela escolha, ser chamado para a Seleção é uma convocação, é assim que eu me sinto", afirmou o novo coordenador de Seleções.

Legenda: Rodrigo Caetano é o novo coordenador executivo geral das Seleções Masculinas Foto: Lesley Ribeiro / CBF

"Agradeço muito também ao Dorival, com quem já tive a oportunidade de trabalhar em dois grandes clubes, agora vamos retomar essa parceria. É importante a confiança que ele deposita no nosso trabalho. Agradecimento também especial ao Galo, meu último trabalho, que acabou me credenciando para estar aqui hoje, e a todos os clubes pelos quais passei, que ajudaram na minha formação, nessa experiência que adquiri ao longo desses 20 anos", acrescentou.

CURRÍCULO DE RODRIGO CAETANO

Profissional reconhecido no mercado, ele acumula trabalhos de sucesso por grandes clubes do futebol brasileiro, entre eles o Atlético-MG, sua última equipe. Com o Galo desde 2021, Rodrigo fez parte da conquista do tricampeonato mineiro (2021, 22 e 23), da Supercopa do Brasil (2022), além de um dos principais anos da história do clube, com os títulos do Campeonato Brasileiro, depois de 50 anos, e da Copa do Brasil em 2021.

Sua trajetória como executivo começou em 2003 no RS Futebol, clube do Rio Grande do Sul, como superintendente de futebol, onde trabalhou até 2004. Em 2005, Rodrigo foi contratado pelo Grêmio para auxiliar na transição dos atletas das categorias de base ao profissional, entre eles Anderson, Lucas Leiva e Douglas Costa, jogadores com passagem pela Seleção Brasileira e que se tornaram peças importantes do Grêmio.