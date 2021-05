Rodada do Estadual pode definir os 3 classificados para a Série D 2022

Sem dúvida o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza é o grande atrativo da 6ª rodada do Campeonato Cearense, mas outra disputa está acirrada: as vagas na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. O futebol cearense tem 3 vagas destinadas para a Série D do ano que vem, com o Atlético Cearense já garantindo vaga na rodada anterior ao chegar aos 10 pontos, restam duas vagas, com Pacajus, Crato, Icasa e Caucaia as disputando.

E a 6ª rodada reserva duelos entre eles neste sábado: Crato x Pacajus se enfrentam no Domingão às 15h30 e Icasa x Caucaia no Elzir Cabral, no mesmo horário.

Hoje, o Pacajus é o 5º com 6 pontos, o Crato é o 6º com 3, o Icasa é o 7º com zero e o Caucaia é o 8º com -3, após escalação irregular de um jogador.

CHANCES

Todos tem chances matemáticas, mas Pacajus e Crato podem garantir neste sábado a classificação. Basta os dois empatarem e o Caucaia vencer o Icasa.

Assim, restando apenas uma rodada para o fim da 2ª Fase, o Pacajus ficaria com 7, o Crato com 4, e Icasa e Caucaia sem pontos.

Para Caucaia e Icasa, é vencer e torcer para que o Pacajus vença, deixando a última vaga em aberto para a última rodada na segunda-feira.