Rodada do Campeonato Inglês tem dois jogos adiados por conta de surto de Covid-19 nos clubes

A Premier League, responsável pela organização do Campeonato Inglês, anunciou nesta quinta-feira (23) mais dois adiamentos de jogos em razão do aumento de casos de Covid-19 nos clubes ingleses. A entidade mudou duas partidas da rodada do Boxing Day, disputada no dia seguinte ao Natal.

Liverpool x Leeds, que envolveria nomes como goleiro Alisson e atacante Raphinha, da Seleção Brasileira, e Wolverhampton x Watford estavam marcados para domingo (26). As duas partidas agora estão sem data definida. No total, o Inglês soma 12 jogos adiados em razão da pandemia, nas últimas duas semanas.

"A liga está consciente de que a decisão de postergar estas duas partidas vai decepcionar torcedores e compreende suas frustrações numa época especial do ano, quando torcedores estão ansiosos para ver jogos de futebol", declarou a Premier League, em comunicado. A rodada do Boxing Day é uma das mais tradicionais do futebol inglês.

Casos de Covid-19

Brigando pela liderança do Inglês, o Liverpool vem sofrendo com seguidas baixas nos últimos jogos por conta da pandemia. O técnico Klopp não pôde contar nas últimas partidas com quatro atletas, todos infectados: o zagueiro Virgil Van Dijk, o volante Fabinho e os meias Curtis Jones e Thiago Alcântara.

O Leeds, por sua vez, precisou ter seu centro de treinamento fechado nos últimos dias por conta da dispersão do coronavírus entre os funcionários. Foram confirmados cinco novos casos no elenco e na comissão técnica.

O Reino Unido vem sofrendo com a Ômicron, nova variante da Covid-19, já predominante no país. O crescimento no número de casos cresceu quase 60% em apenas uma semana.

