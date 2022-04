Rodada de estreia do Brasileirão tem demissões de técnicos Alberto Valentim e Marquinhos Santos

A rodada de estreia do Brasileirão de 2022 resultou na demissão de dois técnicos. Alberto Valentim e Marquinhos Santos foram desligados neste domingo (10) após derrotas de Athletico-PR e América-MG, respectivamente.

O curioso: ambos atuavam fora de casa e participam da Libertadores. O Furacão foi goleado pelo São Paulo por 4 a 0 no Morumbi, enquanto o Coelho foi superado pelo Avaí por 1 a 0 no Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

Vale ressaltar que o regulamento utilizado pela CBF em 2021, de limitar o número de mudanças do treinador na Série A, foi suspenso para a atual temporada. Logo, os clubes estão liberados para prosseguir com as transferências.

Confira os treinadores dos clubes da Série A de 2022:

América-MG: sem técnico.

Athletico-PR: sem técnico.

Atlético-GO: Umberto Louzer.

Atlético-MG: Antonio Mohamed (ARG).

Avaí: Eduardo Barroca.

Botafogo: Luís Castro (POR).

Bragantino: Mauricio Barbieri.

Ceará: Dorival Júnior.

Corinthians: Vitor Pereira (POR).

Coritiba: Gustavo Morínigo (PAR).

Cuiabá: Pintado.

Flamengo: Paulo Sousa (POR).

Fluminense: Abel Braga.

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda (ARG).

Goiás: Glauber Ramos.

Internacional: Alexander Medina (URU).

Juventude: Eduardo Baptista.

Palmeiras: Abel Ferreira (POR).

Santos: Fabián Bustos (ARG).

São Paulo: Rogério Ceni.