Robson sobre o Fortaleza contra o Bahia: "Precisamos voltar a vencer"

O Fortaleza enfrenta o Bahia neste sábado, às 21 horas em Pituaçu pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão vem de 3 empates seguidos na competição, além de outro diante do São Paulo pela Copa do Brasil. A série sem vencer incomoda, como admite o atacante Robson, que afirma que o time precisa voltar a vencer.

Robson atacante do Fortaleza É difícil esta questão dos empates, a gente sente um pouco, mas é importante pontuando Deixamos de fazer alguns pontos em jogos difíceis, mas o campeonato é assim. Treinamos bastante e contra o Bahia fazer um bom jogo. Precisamos voltar a vencer.

Mesmo com o Leão em 3º na Série A com 33 pontos e o adversário apenas em 16º com 18, Robson acredita que a partida não tem favorito, já que vê o Bahia como uma equipe forte e motivada após a chegada do novo treinador, o argentino Diego Dabove.

"Creio que não tem favorito. O Bahia tem uma excelente equipe, está com treinador novo e aumenta o ânimo muda tudo. Eles vão querer mostrar ainda mais. Por isso temos que ter calma, entrar concentrados, focados neste jogo que será muito complicado".

Artilheiro do Fortaleza na Série A com 7 gols, Robson se diz feliz com momento dele e do clube, querendo melhorar ainda mais seus números e a campanha do time.

"Fico feliz pelo momento que estou vivendo, e ainda mais feliz com o momento do Fortaleza. Estou muito focado e espero render no nível mais alto possível, fazendo gols até o fim do campeonato, ajudar o Fortaleza e melhorar meus números".

