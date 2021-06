Robson reconhece dificuldade de enfrentar Flamengo, mas garante: "temos qualidade"

O empate, em 1 a 1, com o Fluminense no último domingo (20) marcou a melhoria do setor criativo do Fortaleza sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, mas escancarou a falta de pontaria tricolor, que finalizou 16 vezes na partida e marcou apenas um gol. O atacante Robson, nesta segunda-feira (21), comentou sobre as dificuldades encontradas pelo elenco leonino durante o confronto contra a equipe carioca.

“Fizemos uma boa partida, o time do Fluminense é uma grande equipe, vieram com a proposta de buscar uma bola, e eles conseguiram sair na frente, essa dificuldade quando a gente encontra sistemas ofensivos ou defensivos, mais defensivos no 4-4-2, é mais complicado, porque você coloca o time inteiro para trás do meio-campo e cria-se uma dificuldade. Não temos tanto espaço, mas cabe a nós, dentro do campo, para conseguirmos a vitória.”

Na vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, o Fortaleza terá uma sequência fora de casa: Flamengo e Grêmio, respectivamente. Para Robson, o duelo contra o Rubro-Negro carioca, na quarta-feira (23), será difícil, mas reconhece a qualidade do grupo tricolor.

“Sabemos que a equipe do Flamengo é uma grande equipe, é o campeão do ano passado, e sabemos da dificuldade que teremos no Rio de Janeiro. Mas também sabemos que temos qualidade, e vamos fazer de tudo para sair com o resultado de lá.”