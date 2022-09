Robson recebe o 3º cartão amarelo e desfalca Fortaleza na sequência da Série A

O atacante Robson é desfalque no Fortaleza para a partida contra o Flamengo, pela 28ª rodada da Série A de 2022. O atleta recebeu o 3º cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Juventude, neste domingo (18), e precisa cumprir suspensão automática no Brasileirão.

O lance da advertência ocorreu aos 16 minutos do 2º tempo. O jogador dividiu a bola com o meia Jadson e, na interpretação do árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade (ES), cometeu a infração.

Robson foi titular na partida e deixou o campo apenas aos 37 do 2º tempo, substituído por Silvio Romero. O confronto com o rubro-negro carioca será na quarta-feira (28), às 19h, na Arena Castelão.

Na tabela de classificação, o Fortaleza está em 14º, com 31 pontos. O Flamengo é o 5º colocado, com 45.