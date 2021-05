Robson mantém foco na estreia contra o Atlético-MG, mas garante "competição difícil" ao longo do ano

Com a semana livre para se preparar para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), contra o Atlético-MG, o Fortaleza vive a expectativa de fazer uma competição sólida do início ao fim. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (28) o atacante Robson comentou sobre o espírito de determinação e entrega da equipe tricolor.

“A gente vem se preparando há um bom tempo. Sabemos da importância do campeonato e da dificuldade. Vamos nos entregar e nos doar em todas as partidas, pois sabemos a grandeza do Fortaleza e nós queremos fazer por onde ter um ótimo campeonato, para honrar essa camisa.”

A estreia na Série A do Brasileirão acontece contra uma das equipes favoritas ao título da competição: o Atlético-MG, de Cuca. O camisa 7 tricolor mantém a expectativa de realizar uma boa estreia diante do Galo mineiro.

Robson Atacante do Fortaleza “Estrear sempre é difícil, ainda mais com uma equipe como o Atlético-MG. O Vojvoda vem nos dando dicas, nos ensinando bastante, aprimorando o que precisar e creio que vamos fazer uma boa estreia.”

Com apenas 11 gols sofridos em 21 jogos disputados (Campeonato Mineiro e Libertadores), o Atlético-MG é dono de uma das defesas mais sólidas do Brasil na atual temporada. Para Robson, a dificuldade será durante todo o campeonato e os comandados de Vojvoda precisam achar soluções para furar o bloqueio defensivo das equipes.

“A dificuldade vai ser durante todo o campeonato, pelas grandes equipes e jogadores que tem, mas isso cabe a nós, precisamos furar a defesa deles. Treinamos bastante para isso e esperamos que na estreia possamos fazer gols, assim como durante todo o campeonato.”

Assista à coletiva na íntegra: