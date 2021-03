Robson fala sobre disputa com Wellington Paulista e ressalta desejo: "corresponder à altura"

Foram 46 jogos e 12 gols marcados pelo Coritiba na temporada 2020. Números que fizeram do atacante Robson um dos destaques da equipe paranaense no ano. O recém-contratado pelo Fortaleza para 2021, falou sobre suas características e sua posição preferida em campo, além de agradecer o torcedor tricolor pela recepção nas redes sociais.

“Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens que me enviaram. Sou um jogador de beirada, um extremo no futebol mais moderno, gosto e também sei jogar mais centralizado, mas não prefiro muito. Espero poder chegar aqui para ajudar o Fortaleza da melhor maneira possível.”

Com Osvaldo e Romarinho, além do atacante David, atuando pelas beiradas, a provável disputa no setor ofensivo fique entre o experiente artilheiro Wellington Paulista e o recém-chegado Robson. Para ele, a “briga” será sadia e declarou ser fã do camisa 9 tricolor.

“Será uma disputa sadia, normal, desde que a gente se respeite dentro de campo. Sou fã do Wellington, acompanho ele já faz um tempo e espero poder aprender com ele e também ensinar algumas coisas. Vim aqui para ajudar, para somar e também conquistar títulos.”

“Estou muito feliz. Já havia tido uma procura antes do Fortaleza, infelizmente acabou não dando certo. Mas, hoje, deu certo! Vi o projeto, achei muito bacana, tenho alguns amigos aqui que falaram super bem. Estou de coração aberto e espero dar o meu melhor e corresponder à altura.”, completou.

Robson está regularizado no BID e pode fazer sua estreia com a camisa do Fortaleza no sábado (6), às 20h30, contra o Sampaio Corrêa, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.