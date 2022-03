Robson comemora gol decisivo pelo Leão na semifinal e projeta decisão contra o Sport: "Sem favorito"

O atacante Robson estava aliviado após voltar a marcar gols pelo Fortaleza, sendo decisivo na classificação para a final da Copa do nordeste. O gol dele diante do Náutico no Castelão no último sábado quebrou um jejum que já durava 4 jogos, motivo de críticas do torcedor leonino

Após a vitoria que ajudou o Leão a chegar na decisão diante do Sport, Robson admitiu alívio. Em 8 jogos na temporada, foi o 2º gol dele em 2022.

"Feliz em voltar a marcar, em jogo decisivo e ajudar o Fortaleza. A gente fica apreensivo com o VAR, mas o gol foi confirmado, e ajudei o Fortaleza a sair com a vitória. Eu vi algumas criticas da torcida, mas eu sei que a grande maioria gosta de mim. Eu estava me cobrando muito, preciso estar sempre fazendo gols e sei que tenho a confiança do treinador, de todos".

Tem favorito?



Sobre os duelos contra o Sport, pela decisão da Copa do Nordeste, Robson afirmou que não tem favorito. O primeiro duelo será na Arena Pernambuco, na quinta-feira às 21h35 e no domingo, 3, às 18h30, no Castelão.

"Não tem favoritismo. São dois jogos, o Sport tem muita tradição, é respeitar, pela dificuldade que vai ser. Serão dois grandes jogos e independente de onde seriam os jogos, se na Ilha do Retiro ou na Arena Pernambuco, seria difícil e temos que ir lá e dar o nosso melhor. Esperamos sair com um bom resultado e decidir em casa".

Para chegar a decisão da Copa do Nordeste, o Fortaleza disputou 10 jogos, com 6 vitórias e 4 empates, marcando 24 gols e sofrendo sete. Já o Sport, também fez 10 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e duas derrotas, marcando 13 gols e sofrendo sete.