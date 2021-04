Robson cita bom desempenho tático do Fortaleza para chegar à final da Copa do Nordeste

Com uma semana livre para se preparar para o duelo diante do Bahia, neste sábado (24), pela semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza segue suas atividades e planejamento para o duelo entre tricolores na Arena Castelão. Para o atacante Robson, seguir o que está sendo feito é um dos caminhos para conquistar a vaga na final.

Robson Atacante “Sabemos que é um jogo difícil e entendemos que o Bahia é uma grande equipe, mas temos que continuar o que estamos fazendo, sendo um time bem postado e bem armado. Taticamente temos que cumprir as funções para que possamos sair vitorioso. Esse será um dos caminhos para conseguirmos.”

Parte fisica

O atacante tricolor aproveitou para ressaltar a adaptação com o novo clube, mas garantiu que a parte física ainda é um ponto a ser melhorado. “Estou me sentindo bem, já me sinto em casa e estou bem tranquilo. A parte física ainda falta um pouquinho, mas ao longo do ano vai ficando 100%.”

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 20h30, pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo acontece na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.