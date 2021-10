Robinson de Castro indica que irá para reeleição no Ceará: "minha missão ainda não acabou"

O Ceará vive ano eleitoral e terá, em breve, a definição de quem será o presidente para o triênio 2022/2023 e 2024. As eleições no clube serão realizadas neste mês de outubro e, ao que tudo indica, o atual presidente, Robinson de Castro, irá para a reeleição.

Ao menos esta é a vontade do dirigente, que recentemente indicou que deverá concorrer a um novo mandato.

"Hoje, eu tenho a convicção de que a minha missão ainda não acabou. Eu tenho essa convicção. Porque eu, hoje, tenho o peito cheio de vontade de dar mais coisas para esse clube, mas tem que ser uma coisa natural. Se não for natural, não vai ser bom pra mim nem pro Ceará. Mas eu sinto isso. Não chegou aquele momento de "poxa, já deu pra mim, não aguento mais". Não! Eu tô com uma explosão de coisas pra oferecer pra esse clube. Isso é o que eu sinto", disse o mandatário em entrevista ao Podcast VozãoCast, na última segunda-feira (4).

Entretanto, Robinson garantiu que não irá impor o seu nome e apenas irá se colocar à disposição para permanecer na presidência se houver consenso no clube pela continuidade da gestão.

"É uma coisa que eu tenho que respeitar primeiro a natureza desse processo. Não é só político. As pessoas têm que, de coração, achar que eu também devo continuar. Não é porque eu sou presidente, fiz isso ou aquilo outro. Tem que ser uma coisa de sentimento", afirmou.

O Diário do Nordeste apurou nos bastidores que, caso confirmada a candidatura de Robinson, dificilmente haverá uma outra chapa para concorrer, e é provável que o atual mandatário seja reeleito por aclamação.

Cenário eleitoral do Ceará

O Ceará passou por uma mudança de estatuto em março de 2018. Na ocasião, o artigo 115, que está em Disposições Finais e Transitórias, parte referente às regras de transição entre o estatuto antigo e o novo, deixou claro que "para a primeira eleição dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva que irá se realizar após a aprovação e início da vigência deste Estatuto, os requisitos de elegibilidade aplicáveis serão aqueles previstos neste Estatuto, sendo as regras aplicáveis à contagem do número de reeleições iniciadas a partir da primeira eleição após a aprovação do presente Estatuto".

A primeira eleição de Robinson de Castro ocorreu em 2015, no Estatuto antigo. Sendo assim, ele foi eleito apenas uma vez com o novo estatuto, em 2018, podendo então se candidatar novamente para reeleição e outro mandato de três anos.

O artigo 125 esclarece ainda mais, que "o mandato da Diretoria Executiva, eleita e empossada em 15 de outubro de 2015, já terá duração de 03 (três) anos, podendo ocorrer uma recondução nos termos do art. 51", que por sua vez afirma que "o Presidente e os Vice-Presidentes da Diretoria Executiva serão eleitos pelo Conselho Deliberativo, na forma prevista neste Estatuto, para um mandato de 03 (três) anos, sendo permitidas até 01 (uma) reeleição".

Histórico de Robinson

Legenda: Antes de ser presidente, Robinson foi vice-presidente e diretor de Futebol Foto: Rodrigo Gadelha / SVM

Robinson de Castro é presidente do Ceará desde 2015. Neste período, venceu dois títulos de Campeonato Cearense (2017 e 2018), uma Copa do Nordeste (2020), conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (2017) e as permanências em 2018, 2019 e 2020, além de classificação para a disputa da Copa Sul-Americana neste mesmo ano.

Antes, já havia conquistado um tetracampeonato cearense (2011, 2012, 2013 e 2014) e uma Copa do Nordeste (2015), além de um acesso à Série A (2009), como vice-presidente e diretor de futebol.