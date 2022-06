Robinson de Castro ignora críticas e diz que tem apoio do Conselho:"futebol é para quem tem coragem"

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, desta quinta-feira (2), o presidente Robinson de Castro, do Ceará, respondeu sobre as críticas sofridas pela sua diretoria no início da temporada, após as eliminações e resultados ruins. O dirigente alvinegro pontuou que os protestos durante as partidas foram incentivados pela chapa derrotada nas eleições da diretoria executiva do clube, que ocorreram no final de 2021.

"Sobre o conselho, temos 98% do conselho que apoia a gestão e nessas reuniões demonstram o nosso apoio. E temos 1%, no máximo uns 10 conselheiros, que foram vencidos e eventualmente fazem ações no objetivo de colocar setores contra a gente no momento que o futebol está ruim, e esses movimentos na torcida, a gente sabe disso, quem fez, coisas organizadas. Isso se desencadeou no meu 3º mandato, que tinha uma previsão estatutária, e foram derrotados na eleição, tentaram judicializar isso e, no momento ruim, foram trabalhar para colocar a torcida contra a diretoria, o conselho e o elenco”, disparou.

A vitória no Clássico-Rei consolida o bom momento vivido pela equipe que engatou sequência de sete jogos sem derrota sob comando de Dorival Júnior. Ainda em complemento sobre os protestos nas arquibancadas, Robinson de Castro completou que os incentivos, inclusive financeiros, foram a maneira da oposição encontrou para atingir sua gestão à frente do clube.

“O futebol é para quem tem coragem, eu enfrento qualquer desafio, nunca tive medo e isso me fez baixar a guarda, é o momento que eu mais cresço, se quer que eu cresça, bata. Foram movimentos políticos, pagos para usarem faixas, outdoor, no Ceará teve alguma pichação? A torcida picha, protesta na sede, e teve alguns conselheiros e um grupo, em ação política. Claro que se faz isso articulado, a massa maior vai junto. A própria diretoria da Cearamor nos passou a informação de que o movimento não era deles, então certamente era de um grupo patrocinado, e o protesto atrapalhou o time. Vencemos aquele jogo com a capacidade mental, não tem nenhum twitter daquilo, porque só aparecem nesse momento, os torcedores têm de ficar indignados, mas tem gente que se aproveita”, finalizou.

Na sua entrevista ao Jogada 1º Tempo, o mandatário alvinegro destacou ainda o interesse do Ceará em se reforçar durante a janela de transferências de julho. Robinson falou da situação e possível renovação de atletas no elenco.