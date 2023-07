Roberto Firmino é anunciado como reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita; veja detalhes

O atacante brasileiro Roberto Firmino é o novo reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita. O anúncio aconteceu, nesta terça-feira (04), nas redes sociais do clube saudita. Após não renovar com o Liverpool, onde jogou por oito anos, o atleta estava livre no mercado e assinou contrato até 2026.

O Al-Ahli é um dos principais clubes do país e acabou de voltar à elite do futebol da Arábia Saudita. É o mesmo time que contratou o goleiro Mendy, que se destacou no Chelsea, da Inglaterra. O Ah-Ahli ainda pretende anunciar mais nomes importantes do futebol mundial. O clube negocia com o volante Fernando, do Sevilla, e o atacante Mahrez, do Manchester City.

Firmino, de 31 anos, foi revelado pelo Figueirense, antes de se transferir para o Hoffenheim, da Alemanha. O brasileiro foi fazer sucesso no Liverpool, onde ficou por oito temporadas e viveu momentos áureos sob o comando do técnico Jürgen Klopp. Juntos conquistaram inúmeros títulos, sendo o mais importante a Liga dos Campeões da Europa da temporada 2018/2019. Ele disputou 361 jogos e marcou 110 gols pelo clube inglês.

A career full of highlights!

Firmino chegou também a ser peça importante de Tite durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas acabou não tendo continuidade no segundo ciclo do treinador.