Roberto Carlos é novo treinador do Atlético Cearense

Roberto Carlos é o novo técnico do Atlético Cearense para Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador chega para comandar o clube na Série C do Brasileiro após o vice-campeonato cearense com o Caucaia, perdendo apenas um jogo em todo o torneio.

O Atlético Cearense é o último colocado da Série C após 3 rodadas. A equipe ainda não pontuou, sendo derrotado por Campinense (1x0), Paysandu (5x0) e Ferroviário (1x0).

Anúncio do Atlético

O Atlético Cearense destacou que "Roberto conhece o futebol cearense como ninguém e acumula grandes passagens por clubes como Pacajus, Iguatu e Horizonte" e deu as boas vindas ao treinador.

"Seja bem-vindo, Professor! Esperamos que seja uma passagem de muitas alegrias com nosso manto. Vamos juntos pelos objetivos!"

Ficha Técnica do treinador

Nome: Roberto Carlos dos Santos

Nascimento: 27/01/1971 (51 anos)

Naturalidade: Ocara/CE

Clubes: Horizonte/CE, Itapipoca/CE, Sousa/PB, Iguatu/CE, Tiradentes/CE, Pacajus/CE, Caucaia/CE e FC Atlético Cearense.