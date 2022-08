Robert Lewandowski tem relógio de luxo roubado ao dar autógrafo para torcedores do Barcelona

O atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, teve um relógio de luxo roubado no CT do clube. Segundo o jornal “TV3”, o polonês concedia autógrafos na entrada do local de treino quando o objeto da marca suíça Patek Philippe foi puxado do braço do centroavante.

O valor do produto no mercado é de € 70 mil (cerca de R$ 366 mil). A reportagem indicou que o jogador até perseguiu o ladrão, mas não o alcançou. Assim, a polícia local foi acionada e notificada.

Com as buscas na região, o infrator foi identificado e detido por roubo com violência. Após o crime ser confessado, os investigadores receberam a informação de que o relógio estava enterrado próximo da sede culé e foi recuperado, sendo devolvido para Lewandowski.