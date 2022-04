Robert Lewandowski acerta com Barcelona, afirma jornal da Polônia

Melhor jogador do mundo, o atacante polonês Robert Lewandowski pode trocar o Bayern de Munique pelo Barcelona. A informação é do canal TVP Sport, da Polônia, que revelou a transferência.

Segundo a emissora, o contrato será assinado por três temporadas. O vínculo do centroavante no time alemão até 2023, mas o acordo irá permitir a mudança de clube a partir do meio do ano.

Antes de Lewa, o norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, também era especulado no Barcelona. Mas a gestão da equipe ressaltou o baixo poder de investimento para a compra.

Na temporada vigente, o astro polonês soma 46 gols em 40 jogos, sendo artilheiro do Campeonato Alemão e da Champions League. Em 2021, Lewandowski também ganhou a Bola de Ouro.