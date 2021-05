Rob Font vence Cody Garbrandt por decisão unânime no UFC Vegas 27

O card principal do UFC Vegas 27, realizado nesse sábado (22) em Las Vegas, nos Estados Unidos, deu o título de campeão por decisão unânime ao lutador Rob Font, que dominou o adversário Cody Garbrandt.

Esta foi a quarta vitória seguida de Font nos pesos-galos (61kg), o que o colocou no top 3 do ranking. Já o veterano Cody perdeu em quatro das cinco últimas apresentações no esporte, e está no 4º lugar.

Durante o primeiro assalto, Garbrandt se movimentou no octógono alternando chutes altos e cruzados de esquerda, enquanto Font apostava em derrubar o oponente. Ainda assim, ele foi colocado no solo pelo rival duas vezes após tomar uma blitz, mas conseguiu escapar.

No retorno para o segundo round, Cody colocou o adversário de costas no chão. Contudo, Font se aproveitou do cansaço do atleta e aplicou fortes cruzados.

Cody não conseguiu mais derrubar Font no terceiro assalto e perdeu em definitivo o ritmo da luta. Font também dominou o assalto seguinte e pressionou o rival contra as grades, o que fez andar para trás e com as mãos abaixadas o tempo todo.

Ao final da luta, Cody tentou reverter utilizando fortes cruzados, mas voltou a cair e sofrer com os ataques do oponente.

Outros resultados

Norma Dumont venceu Felicia Spencer por decisão dividida

Brasileira de Minas Gerais, Norma Dumont também venceu a disputa peso-pena (66 kg)contra Felicia Spencer por decisão dividida (30-27, 28-29 e 29-28). A mineira obteve a segunda vitória consecutiva.

Carla Esparza nocauteou Yan Xiaonan no 2º round

Depois de sete anos sem ganhar uma luta, a americana Carla Esparza nocauteou Yan Xiaonan aos 2m58s do 2º assalto.

Carcacinha ganha de Bill Aldeo por unanimidade

Ricardo 'Carcacinha', de 25 anos, venceu Bill Aldeo por decisão unânime. O brasileiro conquistou a 15ª vitória na carreira apostando em chutes, velocidade e golpes em pé.