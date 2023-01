River Plate x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O River Plate entra em campo nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Vasco, em amistoso de pré-temporada, no Explora Stadium, em Orlando (EUA).

As partidas amistosas acontecem em paralelo com o Campeonato Carioca. Na estreia da temporada, o Vasco empatou sem gols com o Madureira. Além do River Plate, a equipe de Maurício Barbieri enfrentará o Inter Miami, finalizando a série de amistosos em solo americano.

Para o River Plate, o duelo diante do Vasco marca o encerramento da pré-temporada. No período, a equipe argentina enfrentou o Monterrey (MEX) e o Millonarios (COL), vencendo ambos confrontos.

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade pela Cazé TV no YouTube.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Herrera, Maidana, Pirez e Casco; Enzo Pérez e Aliendro; Paradela, Nacho, Solari e Borja. Técnico: Martín Demichelis.

Vasco: Alexander; Pumita, Miranda, Léo e Piton; Zé Gabriel, Figueiredo e Gabriel Pec; Orellano e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

River Plate x Vasco | Ficha Técnica

Local: Explora Stadium, em Orlando (EUA)

Data: 17/01/2023 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Bilinski (EUA)

Assistentes: Alberto Escovar (EUA) e Juan Casas (EUA)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil