River Plate x Atlético-MG pela Libertadores: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Atlético-MG visita o River Plate nesta quarta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Para a partida, o técnico Cuca terá o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana, campeão olímpico com a Seleção Brasileira, e do atacante Zaracho, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. O comandante do Galo deve manter a base que venceu, nos pênaltis, o Boca Juniors, nas oitavas de final da competição continental.

Do lado argentino, Marcelo Gallardo volta a contar com o atacante Matías Suarez. O atleta vinha tratando dores musculares na coxa esquerda. Porém, a princípio, o comandante do River Plate deve escalar Braian Romero. Em contrapartida, o lateral-direito Montiel, lesionado, e o zagueiro Pinola, com fratura no braço direito, estão fora do confronto com o Atlético-MG.

Campanha de River Plate e Atlético-MG na Taça Libertadores

River Plate

Partidas: 8

Vitórias: 3

Empates: 4

Derrotas: 1

Última partida: Argentinos Juniors 0 x 2 River Plate (oitavas de final)

Atlético-MG

Partidas: 8

Vitórias: 5

Empates: 3

Derrotas: 0

Última partida: Atlético-MG 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors (oitavas de final)

Provável escalação

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez e Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini e Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal, Matías Suárez; Braian Romero. Técnico: Marcelo Gallardo.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Hulk. Técnico: Cuca.

Ficha técnica

River Plate x Atlético-MG - Quartas de final da Taça Libertadores da América

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Bueno Aires (ARG)

Data: 11/08/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Transmissão: Conmebol TV