River Plate irá doar materiais esportivos para ONG cearense

Ter a equipe do River Plate pela primeira vez no Nordeste pode ser considerado um momento histórico, um dos maiores momentos do futebol cearense. Antes da partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (5), na Arena Castelão, pela Libertadores, mais de 47 mil ingressos já foram vendidos, aumentando a expectativa para o jogo. Fora de todo o contexto do futebol, uma bela ação movimenta os bastidores da partida.

O gigante da América do Sul não estará no Ceará apenas para a disputa contra o Fortaleza, mas também para dar uma bela lição de solidariedade. A Fundação River em parceria com o Departamento de Filiais do River Plate, irá doar na manhã desta quinta-feira (05), materiais esportivos para o Projeto Futebol Pela Igualdade, uma ONG cearense que realiza ações que beneficiam mulheres que gostam de futebol.

A ideia da ação é contribuir com atitudes que favoreçam o crescimento do esporte feminino, onde muitas vezes essas garotas não conseguem comprar todo material adequado para uma boa prática.

“O Departamento de Filiais do River Plate (grupo de torcedores oficiais de todo o mundo) junto com a Fundação River fazem esse tipo de doação em todos os destinos disputados pelo time de futebol profissional (Lima, Santiago do Chile, San Pablo, por exemplo). Tanto em toda a América Latina quanto na República Argentina, a ideia é transmitir os valores do esporte, a solidariedade como contribuição do clube à sociedade e a integração de pessoas vulneráveis aos elementos esportivos que podem custar-lhes tê-los. Por sua vez, a Fundação River Plate atua há 8 anos com diferentes programas em diferentes esferas sociais.”, explica Clara D’onofrio, Presidente da Fundação River Plate.



Projeto Futebol pela Igualdade

O projeto Futebol pela Igualdade conta com a participação de 100 mulheres, em dois núcleos: na Unifor e na Areninha do José Walter, todas as participantes são da periferia de Fortaleza, no total já foram atendidas mais de 2 mil meninas

Além dos treinos de futebol, as atletas participam de atividades temáticas, projetos de vida e formação de meninas líderes. A equipe do projeto é feminina é composta por Assistente Social, Treinadoras,Psicóloga,Nutricionista e Estagiárias.

“Receber o River Plate e a Fundação River em nosso Instituto é motivo de muito orgulho pra nós, pois admiramos a história do clube no futebol masculino e principalmente no futebol feminino, que foi a primeira equipe campeã feminina da Argentina e possui dezenas de títulos. Receber essa doação vai ajudar a realizar nosso trabalho com melhor qualidade e nos motiva ainda mais a trabalhar e a acreditar no futebol feminino", destaca Jessyca Rodrigues, Diretora do Instituto Esporte Mais.