River Plate-ARG x Colo-Colo-CHI: saiba importância do jogo para o Fortaleza

O River Plate-ARG enfrenta o Colo-Colo-CHI nesta quinta-feira (19), às 21h, na Argentina, pela 5ª rodada do Grupo F da Libertadores. E a partida interessa também ao Fortaleza, que participa do chaveamento e busca sacramentar uma classificação à próxima fase do mata-mata da competição.

Isso porque, restando uma rodada, o Leão tem a 3ª posição da chave decretada, com sete pontos. E essa colocação classifica para as oitavas da Sula. Caso suba mais uma colocação, avança ainda na Liberta. O restante da chave tem o Colo-Colo, do Chile, também com sete, e o River Plate, da Argentina, com 10. O Alianza Lima, do Peru, tem um.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal ESPN 4 e nos serviços de streaming da Conmebol TV e do Facebook.

Cenários para o Fortaleza na Libertadores

Legenda: O Fortaleza segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata da Libertadores Foto: divulgação / Conmebol

1. VANTAGEM DE EMPATE

O Fortaleza pode ir para o Chile podendo empatar a partida para se classificar. Para isso, o Colo-Colo precisa perder por mais de 1 gol de diferença contra o River Plate hoje, ficando com saldo inferior ao Tricolor.

2. OBRIGAÇÃO DE VITÓRIA SIMPLES

São duas situações que fazem com o que o Fortaleza vá para o Chile precisando de vitória simples. A primeira é caso o Colo-Colo empate com o River hoje. A segunda é se o Colo-Colo perder apenas por 1 gol de diferença. Nesse caso, os times ficaram iguais em todos os critérios, menos um, que é o gol marcado fora de casa. Nesse quesito, os chilenos estão melhores, pois marcaram 4 vezes (ou mais) fora dos seus domínios, enquanto os cearenses marcaram apenas 2 vezes.

3. OBRIGAÇÃO DE VITÓRIA COM SALDO DE GOLS

A situação mais complicada para o Tricolor acontece se o Colo-Colo bater o River Plate hoje, fora de casa. Nesse caso, o Leão teria de vencer com pelo menos 2 gols de diferença, no mínimo. Ou até mais diferença de gols, caso os chilenos triunfem com mais gols de diferença contra os argentinos hoje.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez e Milton Casco; Zuculini; Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz e Esequiel Barco; Julián Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Colo-Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor e Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Solari, Juan Martín Lucero e Gabriel Costa. Técnico: Gustavo Quinteros.

FICHA TÉCNICA

River Plate-ARG x Colo-Colo-CHI

Data e hora: 19/05, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)