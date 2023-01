Rival do Fortaleza na Libertadores, Deportivo Maldonado-URU vence Del Valle-EQU em amistoso

O Deportivo Maldonado-URU, rival do Fortaleza na 2ª fase da pré-Libertadores, disputou um amistoso preparatório na última quarta-feira (18) e venceu por 2 a 1 o Independiente Del Valle-EQU, campeão da Copa Sul-Americana. O duelo foi no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai.

Em campo, os equatorianos abriram o placar com Kevin Rodríguez aos 33 minutos do 1º tempo, mas sofreram a virada após tentos do zagueiro Cayetano e do atacante Marcos Carmada na etapa inicial.

A escalação dos uruguaios foi formada no 3-4-3 com: Guillermo Reyes; Cotugno, Cayetano e Martín Ferreira; Nicolás, Alfaro, Facundo Píriz e Eduardo Darias (Muniz); Cantera, Hernán Toledo (Tellechea) e Enzo Borges (Marcos Camarda). O comando técnico é do uruguaio Fabián Coito.

No planejamento, o Maldonado-URU disputa um novo amistoso no próximo domingo (22). Em nova partida internacional, encara o Club Atlético Barracas Central, da Argentina, às 18h (de Brasília).

Libertadores

A Conmebol divulgou a data e os horários dos confrontos da pré-Libertadores de 2023. O Fortaleza decide a vaga na próxima fase da competição dentro de casa. Os confrontos com o Deportivo Maldonado-URU ocorrem nos dias 23 de fevereiro e 2 de março.

A partida de ida entre as equipes será às 21h, no dia 23 de fevereiro, no estádio Domingo Burgueño, em Punta Del Leste, no Uruguai. Já o confronto decisivo da volta será no dia 2 de março, mesmo horário, na Arena Castelão.