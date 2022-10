Rivais nesta quarta-feira, Ceará e Inter tem equilíbrio total no histórico de confrontos

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (26), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 21h45 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, já que tem apenas um ponto de vantagem para o Atlético/GO (34 a 33 pontos). E o Vozão terá um grande desafio, ao enfrentar o vice-líder da Série A do Brasileiro, já que as equipes vivem momentos antagônicos: enquanto o Colorado não perde há 12 jogos, o Vovô não ganha há 7 partidas.

Mas o histórico de confronto indica um equilíbrio total de forças, o que pode o dar mais esperança a torcida alvinegra. Em 25 jogos, o número de vitórias é igual para Ceará e Inter (8), com 9 empates, e 24 gols do Inter contra 23 do Ceará. O retrospecto inclui Série A, Copa do Brasil, Série B. E destas 8 vitórias alvinegras, 3 foram no Gigante da Beira-Rio, local da partida desta quarta-feira.

Relembre as vitórias alvinegras no Beira-Rio

2011

Ceará e Inter se enfrentaram pela 2ª rodada da Série A de 2011, com o Vovô conquistando uma bela vitória fora de casa. O Alvinegro vinha de eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Coritiba e precisava reagir. E os dois grandes personagens do jogo foram o goleiro Fernando Henrique, com grandes defesas, e Iarley, ao marcar o gol da vitória.

O goleiro do Vovô fez pelo menos 3 grandes defesas em tentativas de Leandro Damião, Kléber e Zé Roberto. E na frente, o Vovô marcou o gol da vitórias aos 18 minutos do 2º tempo: Murilo cobrou escanteio, Michel desviou e Iarley, esperto, mandou para as redes. Campeão mundial em 2006 pelo Inter e responsável pela assistência no gol de Adriano Gabiru, o atacante não comemorou o tento assinalado no Beira-Rio por respeito a seu ex-clube.

2014

O jogo era da 3ª Fase da Copa do Brasil, e o confronto foi em um dos melhores momentos do Alvinegro na temporada. Um dos favoritos ao acesso para a Série A, o Vozão tinha uma linha de frente talentosa, formada por Ricardinho, Nikão, Bill e Magno Alves. O Alvinegro do técnico Sérgio Soares fez uma grande partida, vencida pelo Vovô de forma emocionante.

Antes de Nikão abrir o placar aos 9 minutos do 2º tempo, Magno Alves desperdiçou uma penalidade, defendida por Dida. Mas com o gol do meia, o Ceará, que já fazia grande partida, tinha a vitória na mão até sofrer o gol de empate de Alan Ruschel, aos 47 minutos da etapa final.

Sofrer o empate no fim seria frustrante pelo bom futebol que o Vovô jogou, mas Ricardinho marcou no minuto seguinte, levando boa vantagem para a volta. E no Castelão, o Ceará jogaria outra grande partida e venceria por 3 a 1, eliminando o Inter no Castelão.

2017

O Ceará estava na luta pelo acesso para a Série A e visitaria o Internacional pela 32ª rodada no Beira-Rio. O Colorado era o líder com 61 pontos e o Vovô tinha 55, firme na luta pelo acesso restando 7 rodadas.

Legenda: Em 2017, o Ceará venceu o Inter no Beira-Rio e embalou para o acesso Foto: Divulgação / Internacional

E o Alvinegro do técnico Marcelo Chamusca fez uma boa partida no Rio Grande de Sul, estragando a festa da equipe gaúcha, que poderia comemorar o acesso se chegasse aos 64 pontos. A festa colorada estava pronta, com 38 mil pessoas no Beira-Rio - recorde de público do Inter na Série B - mas o Ceará venceu e chegou à vice-liderança.

O dono do jogo foi Lima. O camisa 45 do Ceará, emprestado pelo Grêmio, o meia do Vovô foi decisivo no gol aos 16 minutos do 2º tempo. Dentro da área, driblou Danilo Silva e fez a jogada para o gol de Elton.

Depois do gol, o Vozão segurou o resultado e seguiu firme para o acesso, conquistado na 37ª rodada, com festa da torcida alvinegra em Criciúma.

Veja histórico completo de Ceará x Internacional

Ceará 1x1 Internacional (Série A 2022)

Ceará 0x0 Internacional (Série A 2021)

Internacional 1x1 Ceará (Série A 2021)

Ceará 0x2 Internacional (Série A 2020)

Internacional 2x0 Ceará (Série A 2020)

Ceará 2x0 Internacional (Série A 2019)

Internacional 1x0 Ceará (Série A 2019)

Ceará 1x1 Internacional (Série A 2018)

Internacional 1x0 Ceará (Série A 2018)

Internacional 0x1 Ceará (Série B 2017)

Ceará 0x2 Internacional (Série B 2017)

Ceará 3x1 Internacional (Copa do Brasil 2014)

Internacional 1x2 Ceará (Copa do Brasil 2014)

Ceará 1x1 Internacional (Série A 2011)

Internacional 0x1 Ceará (Série A 2011)D

Ceará 1x0 Internacional (Série A 2010)

Internacional 2x1 Ceará (Série A 2010)

Internacional 2x1 Ceará (Copa Brasil 1994)

Ceará 1x0 Internacional (Copa Brasil 1994)

Ceará 1x1 Internacional (Série A 1986)

