Rick reforça união do Ceará para duelo contra Flamengo e afirma não estar surpreso com artilharia

Artilheiro do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, com 4 gols, o atacante Rick concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (19). O camisa 37 ressaltou a determinação em fazer gols pelo Vovô e garantiu não estar supreso com a artilharia.

"Sim, eu esperava. Venho trabalhando bastante durante todo este tempo e sempre entrava determinado em campo para fazer gols. É uma meta que eu tenho. Deus está abençoando e estou podendo fazer gols. Hoje eu sou artilheiro do Ceará e estou conseguindo ajudar minha equipe."

Dos últimos 8 jogos do Ceará, Rick iniciou jogando apenas em três. O atacante não é titular com Guto Ferreira e briga posição com Mendoza. O desempenho do camisa 37, no entanto, é bom e o técnico deve promover alterações contra o Flamengo.

Rick Atacante do Ceará "Respeito muito a opção do Guto, venho trabalhando com os pés no chão e estou pronto para entrar no primeiro ou no segundo tempo. Que ele faça a melhor opção. Estou aqui para ajudar o Ceará."

Possível titular diante da equipe carioca, Rick destacou a dificuldade da partida, mas reforça união do grupo alvinegro para conquistar o resultado positivo na Arena Castelão.

"Todos nós sabemos que vai ser um jogo difícil. Para os dois lados. Vamos seguir trabalhando firme e forte, para que consigamos dar o nosso máximo dentro de campo e sair com os três pontos. O grupo está bem fechado, treinando bastante e creio que vamos conseguir a vitória."

Confira à coletiva na íntegra