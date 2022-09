Rick, ex-Ceará, dá assistência e Ludogorets vence Roma de Mourinho na Liga Europa

O Ludogorets, da Bulgária, surpreendeu a favorita Roma na abertura da competição, em jogo válido pelo Grupo C da Liga Europa. E a vitória da equipe verde em casa teve participação direta de um ex-jogador do Ceará, o atacante Rick. Ele deu assistência para o segundo gol da equipe, marcado pelo também brasileiro Nonato (ex-Fluminense).

O gol foi o da vitória, marcado aos 43 do 2º tempo quando a partida estava 1 a 1. O também brasileiro Cauly Oliveira abriu o placar para o time do Leste Europeu, aos 27 minutos do 1º tempo, com Eldor Shomurodov empatando para a Roma aos 41 do 2º tempo.

Até que Rick fez a jogada para Nonato garantir a vitória do Ludogorets e os primeiros 3 pontos da equipe no Grupo C.

O time búlgaro investiu 750 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) na compra de 80% dos direitos econômicos do atacante revelado pelo Vovô.

Na tabela

Com o resultado, As Águias estão na vice-liderança do Grupo C. O líder é o Real Betis, que venceu por 2 a 0 o HJK, da Finlândia e lidera o grupo pelo saldo de gols.

Os dois primeiros de cada grupo passam de fase, com o 3º indo para a Conference League, competição que a Roma venceu no ano passado.





Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil