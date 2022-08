Richarlyson terá que pagar R$ 12 mil após acusar goleiro Jefferson de entregar jogo do Fortaleza

O ex-jogador Richarlyson, atualmente comentarista do Grupo Globo, foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 12 mil ao ex-goleiro Jefferson, por citar que o arqueiro do Fortaleza, em 2003, havia aceitado incentivo para perder um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor do Pici acabou rebaixado à Série B.

Em 2003, Richarlyson defendia o Fortaleza. Em julho de 2021, o ex-meia comentou o episódio no programa “Arena SBT”.

“Já passei uma situação que teve mala preta. O nosso goleiro entregou o jogo. Estava no Fortaleza. Já tinha ocorrido que iria ter mala preta, mas ninguém sabia o jogador. Chegou no jogo, juro por Deus, o cara deu um chutão para trás do meio-campo. O goleiro entregou no pé do atacante, que estava sozinho. Depois de muito tempo que a gente soube que era ele”

Após a fala de Richarlyson, Jefferson se manifestou negando as acusações e afirmando que o ex-jogador iria “pagar até o final da alma dele”.

Conforme o portal UOL, a defesa de Richarlyson disse que o atleta se restringiu aos comentários da época, que culpavam o ex-goleiro do rebaixamento do Fortaleza. O atleta, no entanto, não recorreu da decisão.

VEJA O GOL RELATADO POR RICHARLYSON O confronto foi realizado no Moisés Lucarelli, em Campinas/SP, no dia 14 de dezembro daquele ano. As duas equipes brigavam para evitar o descenso à Série B e bastava um empate para o Leão seguir na elite. Muitos torcedores do Fortaleza criticam a atuação do árbitro do jogo, Márcio Rezende de Freitas, sob justificativa de critérios desiguais adotados para o time cearense.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte