Richarlison sofre lesão na panturrilha e pode desfalcar Brasil na Copa do Mundo

O atacante Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, pode ficar fora da Copa do Mundo. Neste sábado (15), na vitória dos Spurs contra o Everton, por 2 a 0, o atleta sentiu a panturrilha e foi substituído aos 7 minutos do 2° tempo. Após o jogo, o camisa 9 do time inglês foi visto com muletas e chorando.

O atleta deve passar por exames nos próximos dias para saber da gravidade da lesão. Quando atuou pelo Everton (2018–2022), Richarlison também lesionou a panturrilha, ficando de fora dos gramados por dois meses.

A convocação da Seleção Brasileira será realizada no dia 7 de novembro. A Copa do Mundo tem início no dia 20. Dependendo da gravidade da lesão, o atacante pode desfalcar a equipe de Tite. Aos 25 anos, Richarlison vive a expectativa de disputar o primeiro mundial.

Legenda: Richarlison recebeu atendimento do departamento médico do Tottenham e deixou o campo aos 7 minutos do 2° tempo Foto: DANIEL LEAL / AFP

