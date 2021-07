Richarlison se torna primeiro jogador da Seleção Brasileira a marcar três gols em estreia olímpica

O atacante Richarlison, autor de três gols na vitória do Brasil sobre a Alemanha, nesta quinta-feira (22), por 4 a 2, na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, fez história ao se tornar o primeiro jogador da Seleção Brasileira a marcar um hat-trick em estreia olímpica.

Estatísticas de Richarlison na partida

74 minutos disputados

3 gols

28 toques

4 finalizações no gol

6 duelos ganhos

5 faltas sofridas

Os três gols anotados diante dos alemães garantiram ao atacante a artilhar momentânea dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O resultado garantiu o Brasil na ponta do Grupo D dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com três pontos. O próximo embate acontece no domingo (25) contra a Costa do Marfim, no Estádio Internacional de Yokohama, em Yokohama (JAP).