Richarlison sai em defesa de Neymar após críticas de alemães: "Arrogantes são eles"

Depois da segunda atividade da Seleção Brasileira em Doha, o atacante Richarlison foi quem conversou, nesta segunda-feira (21), com a imprensa. O jogador rebateu críticas feitas por um jornal alemão ao companheiro Neymar, após postagem em rede social com alusão a sexta estrela no brasão do Brasil.

O camisa 10 da Seleção Brasileira foi acusado de "arrogante" e "egoísta" em matéria do jornal alemão Bild, no final de semana. Na conversa com a imprensa, Richarlison rechaçou essa conotação e destacou o sonho de todos no elenco canarinho que é conquistar o hexacampeonato.

Richarlison atacante da Seleção Brasileira "Arrogantes são eles. Somos apenas sonhadores. Estamos sonhando com essa sexta estrela e vamos buscar, eles querendo ou não. Esse cara aí é um babaca por chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele", defendeu Richarlison.

Ainda com foco no objeto de desejo de toda delegação tupiniquim, o atacante do Tottenham considerou ainda a liberdade que cada um tem para fazer as postagens. O jogador revelou a emoção ao lembrar da infância e a trajetória até aquele momento na Copa do Catar.

"A gente vai buscar, esse é o nosso sonho. Vou contar aqui para vocês, quando cheguei no quarto e vi a foto de criança, passou um filme na cabeça e me emocionei. O Neymar postou aquilo porque é o sonho dele também, a gente sabe da vontade dele ganhar, e ele posta o que quiser. O Neymar feliz aqui também estaremos felizes, isso é o mais importante", revela o camisa 7.

EXPECTATIVA PELA ESTREIA

A três dias de iniciar a trajetória do Brasil no Mundial do Catar, Richarlison acredita que está mais que preparado para encarar a Sérvia. O atacante lembrou da lesão que sofreu no início do ano e fez alusão ao sofrimento de Bezema, que foi cortado da convocação da França.

Richarlison atacante da Seleção Brasileira "Para mim já começou a Copa do Mundo. Eu tive esses dez dias para recuperar bem. Voltei lá no Tottenham, fiz um jogo de titular e passei por um susto muito grande, praticamente há um mês. Agora chegou o momento, o momento de ser feliz, se divertir, e eu estou aqui para isso, ajudar meus companheiros e fazer o meu melhor para a Seleção sair vitoriosa de todos os jogos", assegurou o atacante.

POST COM SEXTA ESTRELA

A postagem aconteceu no sábado passado, durante voo de Turim, na Itália, para Doha. Neymar usou suas redes sociais para publicar uma imagem em que colocava emoji de mais uma estrela junto às outras cinco no emblema do Brasil.

Legenda: Após postagem em rede social, Neymar recebeu críticas do jornal alemão Bild Foto: Reprodução / Instagram