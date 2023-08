Richarlison marca, mas Tottenham é eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Fulham

Cobrado pela escassez de gols vivida desde que chegou ao Tottenham, o atacante Richarlison voltou a balançar as redes nesta terça-feira (29), em duelo da Copa da Liga Inglesa, contra o Fulham, mas saiu de campo frustrado. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a decisão da classificação para a próxima fase foi para os pênaltis e o time do atacante da Seleção Brasileira acabou derrotado por 5 a 3.



Richarlison marcou apenas três gols pelo Tottenham na temporada passada, dois contra o Olympique de Marselha na Liga dos Campeões, em setembro de 2022, e um contra o Liverpool, no Campeonato Inglês, em abril deste ano. Depois do gol diante da equipe de Anfield, passou em branco nos quatro últimos jogos de 2022/2023.



O atacante elevou a autoestima durante a pré-temporada ao fazer um "hat-trick" na vitória por 5 a 1 sobre o Lion City, de Cingapura, em amistoso. Na três primeiras rodadas do Inglês, contudo, não marcou. O fim do jejum veio com um gol de cabeça, aos dez minutos do segundo tempo do jogo desta terça, quando o Fulham vencia por 1 a 0.

Legenda: Ange Postecoglou, treinador do Tottenham. Foto: GLYN KIRK / AFP



O gol de Richarlison significou pouco para Ange Postecoglou, treinador do Tottenham, que fez ponderações sobre a atuação do atacante e afirmou ter visto melhores exibições dele em partidas nas quais não balançou a rede.

"Como todo mundo tem falado sobre isso, é ótimo para ele marcar um gol, mas ele jogou melhor em outros jogos. Eu entendo porque as pessoas falam sobre isso, mas é sobre ele contribuir para a forma como jogamos. Ele perdeu a bola um demais esta noite, e não apenas ele"', disse o técnico australiano.

Depois de perder espaço na temporada passada, em meio à seca, o brasileiro virou titular com a chegada de Postecoglou e a saída de Harry Kane, que trocou o Tottenham pelo Bayern de Munique.