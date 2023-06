Richarlison e Rodrygo revelam reunião da CBF com atletas por novo técnico: 'Ancelotti é plano A'

Jogadores da seleção, Richarlison e Rodrygo falaram sobre a escolha do novo técnico do Brasil. O italiano Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, é o favorito da Confederação Brasileira do Futebol (CBF) para assumir o cargo deixado por Tite, em janeiro de 2023. Jogadores devem ser ouvidos pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

“A gente quer começar a preparação o quanto antes. Sabemos o quanto é difícil uma Copa do Mundo. Então a gente tem que estar desde o começo trabalhando forte, com treinador fixo, para poder se enturmar, pegar as características do treinador, saber o que ele quer. Mas não tem o que fazer, é esperar pelo presidente, ver o que ele tem para fazer e ver o que ele vai decidir”, disse o camisa 9 do Brasil.

Richarlison disse ainda que uma reunião com os jogadores deve ser feita. O intuito de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, é ouvir a opinião do time sobre o futuro técnico da seleção.

“Creio eu que em breve ele vá fazer uma reunião com os jogadores para saber os detalhes, o que a gente pensa também. A escolha não é só minha, dos jogadores, é do presidente. É esperar o que ele vai decidir aí”, completou Richarlison.

“A gente quer ter o treinador fixo o mais rápido possível. Mas acho que a gente tem que se adaptar com o que tem no momento. No momento, nosso treinador é o Ramon, a gente tem que respeitar ele. E, claro, se vier outro treinador e tiver que esperar a gente vai ter que se adaptar com tudo. O que for melhor vai ser decidido”, reforçou Rodrygo.

Ramon Menezes é o técnico interino do Brasil. Caso o treinador do Real Madrid não assuma a seleção brasileira, outros nomes são especulados para o comando, como: Jorge Jesus, Abel Ferreira, Dorival Júnior, Fernando Diniz.

“Todos são ótimos treinadores. Não tive a oportunidade de trabalhar com eles, mas já joguei contra. Já vi muitos jogadores falando do trabalho deles e sei que são muito bons. Acredito que são nomes muito capacitados para representar a seleção. O Ancelotti é nosso plano A e se ele não vier, a gente tem que pensar em um desses nomes e acredito que todos são muito bons”, revelou o novo camisa 11 do time merengue.

RICHARLISON CONVERSA COM ANCELOTTI

Atualmente vestindo a camisa do Tottenham, Richarlison foi treinado por Ancelotti quando atuava no Everton. O jogador revelou manter contato com o ex-treinador. O atacante revelou ainda o sonho de defender o time espanhol.

“Esses dias liguei para ele, estava junto com Vinícius Júnior, Militão... É só amizade mesmo. Ali no Everton a gente fez uma amizade grande, pude ajudar ele ali e acho que essa amizade vai ser para sempre”, revelou o atacante.

“Claro que todo jogador quer vestir a camisa do Real Madrid, é o maior clube do mundo. Mas tenho clube, contrato, tenho que mostrar também o porque que eles me compraram por um valor alto. Essa temporada foi abaixo, também devido às lesões que sofri no Tottenham. É sonho de qualquer jogador vestir a camisa do Real Madrid, mas tenho que mostrar serviço mostrando a camisa do Tottenham ainda”, completou.

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (17), quando enfrenta às 16h30 (de Brasília). O duelo, válido como amistoso Data Fifa, será no RCDE Stadium, em Barcelona, Espanha.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: