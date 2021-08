Richarlison brinca com presidente da Fifa ao receber ouro: "ano que vem é no Catar, careca"

O Brasil conquistou o bi-campeonato olímpico no futebol masculino ao vencer a Espanha por 2 a 1, na prorrogação, na manhã deste sábado (7) e conquistou a medalha de ouro dos Jogos de Tóquio. A comemoração dos jogadores foi afusiva, com cada jogador celebrando de sua maneira. E o atacante Richarlison, um dos mais carismáticos jogadores da Seleção, e artilheiro do time em Tóquio, soltou uma pérola que viralizou nas redes sociais ao receber a medalha de ouro.

Ao receber a medalha de ouro das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Richarlison disparou:

Richarlison Atacante da Seleção Brasileira "Ano que vem é no Catar, hein, careca!",

Richarlison brincou com o italiano já projetando a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Ele, com cinco gols, terminou como o artilheiro das Olimpíadas de Tóquio no futebol masculino.