Richardson volta a marcar pelo Ceará e ressalta cobrança pessoal: 'Espero continuar melhorando'

A goleada do Ceará por 5 a 0 sobre o Caucaia não foi importante apenas para aumentar a confiança e o entrosamento da equipe visando as próximas partidas. Quem também aproveitou muito bem a partida foi o volante Richardson, que marcou um gol pelo Vozão depois de mais de um ano e sete meses. O atleta comemorou o feito e ressaltou uma cobrança pessoal para continuar evoluindo.

Richardson pega a sobra e faz mais um belo gol na Arena Castelão. É o quinto do Vozão contra o Caucaia, na Arena Castelão. pic.twitter.com/YiTC2RW5ch — Jogada (@diariojogada) February 9, 2024

Richardson Volante do Ceará "É sempre muito legal pra mim, eu fico muito feliz por entrar em campo com essa camisa. Estou me cobrando para tentar melhorar em alguns pontos e finalizar mais. Hoje, sobrou e eu fui feliz no chute. Dedico o gol para minha esposa e meus filhos. Espero que eu possa continuar melhorando e ajudar mais", disse.

O último gol de Richardson havia sido no dia 06 de julho de 2022, quando o Ceará venceu o The Strongest, da Bolívia, por 3 a 0, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O volante também acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar na partida.

LUTA POR ESPAÇO

Com 240 jogos pelo Ceará, Richardson perdeu espaço após a reformulação feita no elenco do Vozão para 2024. O atleta tem sido considerado reserva no time comandado por Vágner Mancini e vem ganhando oportunidades apenas no decorrer das partidas ou quando o time alternativo é escalado.

Neste início de temporada, o treinador tem preferido colocar Lourenço para atuar na posição e, recentemente, o Alvinegro anunciou a contratação de Jean Irmer, jogador que chega com credenciais para integrar a equipe considerada titular do Vovô.