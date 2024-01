Richardson projeta Ceará 'agressivo' para estreia no Cearense: 'Equipe que faça o adversário sofrer'

Depois de um 2023 muito abaixo do esperado, principalmente na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará dará o pontapé inicial em uma nova temporada neste domingo (21). O Alvinegro de Porangabuçu estreia no Campeonato Cearense, primeiro compromisso do ano, contra o Maracanã, às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, e o volante Richardson, que deve aparecer no time titular de Vagner Mancini, projetou uma equipe 'agressiva' para iniciar 2024 com vitória.

Richardson Volante do Ceará "Apesar da comissão ser a mesma que terminou a temporada passada, muitos jogadores mudaram, é praticamente um novo elenco. A gente sabe que essa camisa tem um peso muito grande. Então, o ambiente que a gente espera levar diante da temporada é com vitória. A gente sabe que, com vitória, tudo fica mais tranquilo, mais simples de ser resolvido. O nosso torcedor mostrou uma sinergia muito legal no treino aberto que a gente fez, mostrou que está disposto a comprar a ideia do projeto deste ano de 2024. A gente está muito focado e sabendo que o início vai ser difícil pelo número de jogadores novos, a maioria não jogou junto. O início dos jogos vai ser com a minutagem determinada pelo professor. Ele deve escolher quem vai iniciar e quem vai entrar no decorrer dos jogos e é a gente tentar dar ao Ceará a cara que o Mancini quer, uma equipe competitiva, que faça o adversário sofrer jogando em qualquer lugar que a gente esteja. Então, a gente está muito focado e muito bem preparado para, apesar das dificuldades, fazer uma boa estreia no final de semana com a vitória, para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar", disse.

REFORMULAÇÃO NO ELENCO

Em virtude da oscilação apresentada durante o ano de 2023, o Ceará passou por diversa mudanças internas, principalmente no departamento de futebol. A chegada de novos profissionais também refletiu na contratação de um novo grupo de atletas. Ao todo, 12 novos jogadores foram incorporados ao plantel alvinegro e se tornam novas opções para o treinador Vagner Mancini, que segue no comando da equipe.

De acordo com Richardson, o ambiente no clube é o melhor possível e o grupo sabe do peso e da responsabilidade que é vestir a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

Richardson Volante do Ceará "A gente recebeu os atletas da melhor maneira possível. O ambiente está muito bom, muito saudável, e só quem tem a ganhar é o Ceará. Na minha visão, está uma equipe muito qualificada, foram escolhidos jogadores para o projeto desse ano e tenho certeza que todos os jogadores que aqui estão tiveram outras oportunidades, outras propostas de outros clubes, mas escolheram estar aqui porque sabem do peso que é vestir essa camisa, Então, a gente tem que ter responsabilidade. O ambiente está muito legal, saudável e descontraído, mas, é como eu falei antes, esse ambiente a gente quer levar durante toda a temporada e esse ambiente é conquistado pelas vitórias dentro do campo. A gente sabe que o trabalho é muito importante no dia a dia, mas o resultado final é o jogo e a gente espera estar bem preparado já nesse primeiro desafio para que a gente possa, independente de quem jogue, de quem inicie, de quem entre no decorrer do jogo, fazer que o Ceará construa desde o primeiro jogo um ano vencedor", afirmou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA:

