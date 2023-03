Richardson lamenta eliminação do Ceará: 'Agora temos de ter a cabeça boa'

O Ceará foi eliminado na 2ª Fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (15), ao perder nos pênaltis para o Ituano por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal no estádio Novelli Junior, em Itu (SP).

O volante Richardson, lamentou a eliminação do Vovô, falou em pedido de desculpas ao torcedor, mas que os jogadores não podem baixar a cabeça.

"Agora temos de ter a cabeça boa. Sabíamos que era um jogo eliminatório, o Ituano vinha de uma classificação no Paulistão. Fizemos um bom jogo, não podemos baixar a cabeça e temos muito a evoluir. Agora é pedir desculpas ao torcedor e mirar uma nova decisão no sábado", disse ele, em entrevista ao Sportv, ao final da partida.

Outra decisão

A decisão do sábado em questão citada pelo volante alvinegro é a semifinal do Campeonato Cearense. O Ceará recebe o Iguatu no sábado (18), às 16 horas, no Castelão. Após um empate em 1 a 1 fora de casa, o Vovô precisa vencer para chegar na final do Estadual. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.