Richardson é expulso e desfalca Ceará contra Botafogo pela Série A

O volante Richardson é desfalque no Ceará para a partida contra o Botafogo, pela 21ª rodada da Série A de 2022. O atleta recebeu o cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o o Palmeiras, neste sábado (30), e precisa cumprir suspensão automática no Brasileirão.

A advertência ocorreu aos 4 minutos do 2º tempo. O atleta dividiu a bola com o atacante Dudu na entrada da área, em lance sem falta para o árbitro Anderson Daronco (RS). Na sequência, o VAR foi acionado e, com a revisão, o juiz optou pela aplicação da expulsão.

> VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DE 2022

Richardson iniciou a partida como titular. Em contrapartida, o técnico Marquinhos Santos poderá contar com o volante Richard Coelho, que estava suspenso. O confronto com o alvinegro carioca será no sábado (6), às 16h30, no estádio Niltom Santos, o Engenhão.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 13º, com 24 pontos. O Botafogo tem a mesma pontuação, mas tem uma posição a mais por conta do número de vitórias: 7 x 5.

