Richardson destaca início de trabalho de Dorival no Ceará e frisa: "É dar a volta por cima"

O Ceará vem se preparando para a estreia na Copa Sul-Americana diante do Independiente, da Argentina, na próxima terça-feira (5), no Castelão às 19h15. Será a estreia do técnico Dorival Júnior pelo Vovô e o primeiro jogo oficial após a eliminação precoce na Copa do Nordeste para o CRB no dia no dia 24 de março. Para os jogadores alvinegros, a partida é considerada um recomeço na temporada após as eliminações no Ceará. E para o volante Richardson, é a chance de um recomeço, de dar a volta por cima na temporada, com as disputas da Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro.

"Já passei momentos dificeis aqui e a força do Ceará é dar a volta por cima a partir da terça-feira, diante do torcedor. Sei que o torcedor magoado está magoado, a dor ainda existe, não só do torcedor, mas dos jogadores. É construir uma nova história", disse ele.

Desafio Crescente

Para Richardson, o nível das competições as quais o Ceará vai disputar a partir de agora são mais elevadas, por isso a concentração precisa ser máxima.

"Temos que focar jogo após jogo. As competições que jogaremos agora tem qualificações muito elevadas, de um nível ainda maior. A gente não pode esquecer as eliminações, mas temos 3 competições. A começar na terça-feira contra o Independiente, que é um grande adversário e pela nossa análise, um concorrente direto pela classificação. Queremos fazer o nosso melhor e um grande jogo".

Novo comandante

O jogador analisou a chegada do técnico Dorival Júnior e os treinamentos comandados por ele. Richardson afirma que a metodologia é diferente e que o novo treinador quer uma mentalidade vencedora.

"Tivemos dois treinos inteiros com o Dorival. Muda um pouco, pela metodologia, do que ele enxerga de futebol. Temos que assimilar isso o mais rápido possível, pois não temos tempo e margem de erro. Erramos muito durante a temporada e agora é evoluir com o trabalho dele. O Dorival dispensa apresentações, tem vasta história no futebol e acrescentar muito para a nossa equipe".

Confira a coletiva do volante Richardson