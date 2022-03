Richardson comenta preparação do Ceará para duelo com Tuna Luso: “responsabilidade de protagonista”

Volante do Ceará, Richardson falou sobre a preparação da equipe para a Copa do Brasil, disputa por titularidade e lembrou a história com Ricardinho. O jogador participou do programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário, nesta segunda-feira (14). A apresentadora Denise Santiago comandou o papo que também teve a participação de Tom Alexandrino e Déo Luís.

O Vovô enfrenta a Tuna Luso nesta terça-feira (15), em jogo decisivo da Segunda Fase da Copa do Brasil. A partida será na Arena Castelão. Richardson fala da preparação e expectativa para o duelo.

“A gente teve uma semana cheia, de preparação para enfrentar a Tuna Luso. A gente sabe que tem que assumir a responsabilidade de protagonista, que o Ceará é o favorito a passar, respeitando a equipe deles e fazendo um bom jogo para concretizar isso aí, conseguir a vitória e sair classificado”, disse.

O atleta de 30 anos voltou ao clube em janeiro deste ano após passagem pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Com o setor de volantes bem servido, ele comenta a adaptação e a disputa por titularidade.

“Estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível. Essa temporada foi encurtada um pouco por causa da Copa. Estou tentando dar o meu melhor sempre, para evoluir dentro do campo e conhecer mais rápido os companheiros. Estou feliz de estar de volta. Temos volantes de qualidade, vai ser uma disputa sadia pela posição. Acho que é dar o melhor sempre. Há uma relação boa tanto com jogadores como com o Tiago. É manter o foco do trabalho. Vão ter muitos jogos, e provavelmente vai rodar muito o elenco. É tentar se ajudar para que a equipe possa evoluir o mais rápido”, avaliou o jogador.

Richard ainda revela uma história de bastidores. Quando chegou ao clube, em 2016, usava a camisa 8. Pouco depois, Ricardinho também tinha voltado para reforçar o Alvinegro.

“Eu tinha recém-chegado ao Ceará, mas aí o Ricardinho voltou, e ele tem toda uma história no clube. Ele não me pediu nada. Todo mundo estava falando que o maestro voltou, que o R8 voltou. Eu sentia que tava atrapalhando. Fui conversar com ele e falei para ele: Ei, Ricardinho, pode pegar o numero 8 pra voce. Você tem história no clube.” Ele ficou surpreso, a gente não se conhecia, foi o primeiro contato. A torcida inteira quando vê o número 8 lembra dele. Foi um ato de amizade até pra gente se conhece melhor”, concluiu.