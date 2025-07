Richardson celebra retorno aos titulares do Ceará e exalta vitória contra o Cruzeiro

No último domingo (27), a partida do Ceará contra o Cruzeiro foi especial para o volante Richardson. Recuperado de uma lesão que o deixou afastado dos gramados, o jogador voltou a começar uma partida com a camisa da equipe alvinegra após cinco meses.

Feliz com o retorno, Richardson relembrou as dificuldades que passou durante o tratamento e celebrou a oportunidade que ganhou de iniciar entre os titulares.

Fiquei muito feliz com esse retorno. Foram meses muito difíceis, de superação e de muito trabalho para voltar a fazer o que amo. Voltei aos poucos nas últimas partidas e ganhei a chance de ser titular nesse jogo tão importante para o Ceará. Foi um jogo muito especial pra mim” Richardson Volante do Ceará

Vitória gigante

O volante também valorizou a importância da vitória diante do Cruzeiro. A equipe derrotou um dos principais do campeonato por 2 a 1, de virada, fora de casa, dando fim a uma sequência de três jogos sem ganhar no Brasileirão.

“Foi uma vitória gigante, daquelas que mostram a identidade do nosso grupo e do nosso trabalho. Sabíamos que seria um jogo complicado, mas não nos abalamos com o gol deles no início, seguimos concentrados e viramos um jogo que, com certeza, será fundamental para nossas aspirações”, concluiu Richardson.