Richardson aponta Ceará ligado para vencer o Clássico-Rei: 'a gente vem numa crescente'

Experiente quando o assunto é Clássico-Rei, o volante Richardson foi quem falou com a imprensa nesta sexta-feira (12), antes do confronto válido pela 22ª rodada. O atleta acredita na evolução da equipe nas últimas partidas e põe confiança nos jogadores que vão ganhar oportunidade contra o Fortaleza.

Apesar da eliminação na Sul-Americana, Richardson destaca a importância do próximo compromisso para dar ânimo ao elenco para o restante da temporada.

"Agora é mudar a tônica e focar nesse clássico que a gente sabe que tem uma importância muito grande também para o nosso torcedor, para que a gente possa voltar a vencer no Brasileiro e dar esse conforto ao torcedor, que sentiu a eliminação tanto quanto a gente", assegura o volante.

CONFRONTO DIFÍCIL

Nos 16 jogos em que as duas equipes se enfrentaram pela Série A, o Vozão levou a melhor em dez oportunidades, perdeu apenas duas vezes, além de quatro empates. O volante pregou respeito ao Fortaleza e apontou que os dados interferem apenas nos debates fora das quatro linhas.

"Os números são importantes, são legais, mas não entram em campo e a gente tem que respeitar o adversário. A gente sabe que eles querem acima de tudo a vitória para sair da zona de rebaixamento e temos a oportunidades de estarmos contribuindo, fazer a nossa parte para subir na tabela, pensando no objetivo principal do campeonato", ressalta Richardson.

DISPUTA NO MEIO-CAMPO

Com o retorno de Richard Coelho, depois de ser desconvocado da partida contra o São Paulo por questões pessoais, o meio-campo fica mais acirrado com Richardson e Guilherme Castilho. O camisa 7 ressalta que o time já atuou com três volantes e quem Marquinhos Santos escolher dará conta do recado.

"Independente se seja com dois ou três [volantes], a gente está bem servido de atletas no meio-campo. Ainda temos o Fernando Sobral e o Lindoso que acabou se lesionando, mas daqui a pouco está voltando. E assim, a gente espera dar resposta dentro de campo", observa o atleta.

TORCIDA ALVINEGRA

O Ceará terá, mais uma vez, o apoio da torcida que será maioria na Arena Castelão. Richardson colocou a diferença de atmosfera dentro de campo quando o time tem o apoio da torcida. Desta vez, cerca de 70% do estádio será dos torcedores alvinegros.

"O nosso torcedor é nosso 12º jogador, é o que nos impulsiona. A gente tem mostrado em alguns jogos se a atmosfera, nós, junto com o torcedor, a gente dentro de campo fazendo nosso melhor e o torcedor vendo isso, ele vai nos apoiar os 90 minutos. E assim a gente é muito forte jogando aqui", analisa o jogador.

ASSISTA A COLETIVA COMPLETA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil