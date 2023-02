Richardson acredita em evolução do Ceará e diz que não há favorito no Clássico-Rei

Um dos líderes do Ceará na retomada de 2023, o volante Richardson concedeu entrevista, nesta segunda-feira (6), em Porangabuçu. Na véspera do Clássico-Rei, o jogador destacou a disputa contra o maior rival e rechaçou a história de favoritismo.

Com confiança em alta depois de vencer o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, pela Copa do Nordeste, o Ceará vai preparado para o confronto. O volante avalia a evolução da equipe com o Gustavo Morínigo.

“A gente vem de um jogo bom, de uma vitória diante do nosso torcedor, uma confiança mais elevada do último jogo. Clássico não existe favorito, é um campeonato à parte, mexe com a cidade e com o estado. Esperamos estar concentrados, focar bem no jogo para que possamos fazer um bom jogo e continuar a evolução”, pondera Richardson.

RESPEITO NO CLÁSSICO-REI

O final de semana no Brasil foi marcado por cenas lamentáveis dentro de campo. Apesar disso, O jogador do Ceará pondera que é necessário ter respeito ao adversário para ser exemplo para a torcida.

“Qualquer tipo de esporte, disputa entre Ceará e Fortaleza é uma rivalidade muito grande, mas é claro, com muito respeito de ambas as partes, porque eu acredito que a gente não quer repetir cenas lamentáveis como aconteceu em outros lugares”, afirma o atleta.

MARCA DE 200 PARTIDAS

No triunfo sobre a Bolívia Querida, Richardson atingiu o feito de vestir a camisa do time em 200 partidas. São cinco temporadas no Vozão e “somando”, como ressalta o ídolo alvinegro.

“Espero dar continuidade nesses números, estou muito feliz, muito honrado pela marca de 200 jogos vestindo a camisa, porque eu sei que é muito difícil conquistar uma marca dessa em um clube de massa como é o Ceará. Me sinto privilegiado e espero contribuir mais, porque temos uma trajetória de muito respeito e dedicação dentro do campo”, assegura o jogador.

Experiente com a camisa alvinegra, Richardson vive a quinta temporada em Porangabuçu. O tempo foi suficiente para deixar lição em jogos contra o maior rival. O atleta colocou que o clássico não existe favoritismo e vencerá quem errar menos.