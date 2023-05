Richard vibra com Tri do Nordestão e lembra de jogadores que ficaram após rebaixamento

Destaque do Ceará no título da Copa do Nordeste diante do Sport, Richard defendeu dois pênaltis na noite desta quarta-feira (3) e garantiu o tricampeonato do Alvinegro. O jogador celebrou o momento e lembrou a força do grupo, principalmente dos companheiros que permanceram no elenco após o rebaixamento para a Série B.

"É a melhor (sensação) possível, ainda mais contra uma grande equipe que é o Sport. Agradeço muito a Deus por esse momento. A gente vem sofrendo bastante durante o ano com algumas coisas, mas graças a Deus, que nos abençoou hoje, a gente pode dar esse título para essa torcida, para os dirigentes, os jogadores que chegaram agora merecem demais e os que continuaram, que escolheram ficar aqui... Esses merecem demais", destacou Richard em entrevista à CBF.

Legenda: Richard defendeu dois pênaltis na final da Copa do Nordeste. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

VEJA VÍDEO:

Numa rede social, o camisa 1 do Alvinegro, que foi decisivo durante o jogo e gigante na defesa dos pênaltis cobrados por Juba e Gabriel Santos, celebrou o momento.

"Somos campeões do Nordeste! Título conquistado com muita garra, dedicação e comprometimento de todo esse grupo que merece demais. É uma sensação inexplicável conquistar esse troféu e escrever mais um capítulo dessa história com a camisa do Vozão! Parabéns a todos! Vamos, Ceará!", escreveu.

Richard está no Ceará desde 2019. No último dia 30 de abril, ele celebrou 100 jogos vestindo a camisa do clube. Diante do ABC-RN, pela Série B, a equipe conquistou a primeira vitória na competição.

Aos 32 anos, ele esteve no título do Nordestão em 2020 e chega a segunda taça da competição defendendo a meta da equipe em 2023. O goleiro tem contrato com o clube até dezembro de 2024. O próximo desafio da equipe será diante da Ponte Preta, neste domingo (7), pelo torneio nacional.