Richard testa positivo para Covid-19 e desfalca o Ceará contra o Santos; Prass deverá ser o titular

O Ceará sofreu uma baixa de última hora para a partida contra o Santos, que será realizada neste domingo (27), às 18h15min, na Vila Belmiro. A Rádio Verdes Mares, apurou que o goleiro Richard testou positivo para Covid-19 e com isso foi cortado da delegação do Vovô, que seguiu viagem na tarde desta sexta-feira (25).

Richard foi afastado das atividades e passa a cumprir isolamento de, no mínimo, dez dias, para então poder retornar aos treinamentos.

Com isso, Fernando Prass deverá voltar a ser o titular na meta alvinegra, e a tendência é que Guto Ferreira escale o Vovô, além do goleiro, comSamuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Fernando Sobral; Vina, Lima e Cléber.

Richard foi titular nos últimos cinco jogos do Ceará e vivia bom momento, com atuações seguras e defesas importantes. No Clássico-Rei do último domingo, que o Vovô venceu por 2 a 0, o arqueiro não foi vazado.